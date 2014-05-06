В Грозном потушили пожар на АЗС

В результате происшествия погибли четыре человека, из них двое детей.

В Грозном потушили пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 12 октября на проспекте Мохаммеда Али. Поступило сообщение о взрыве цистерны с газом с последующем горением. В результате происшествия погибли четыре человека, из них двое детей.

Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров. В тушении огня участвовали 35 сотрудников и семь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Туле загорелось производственное здание.

Видео: МЧС России