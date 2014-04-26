В Туле загорелось производственное здание

Информации о пострадавших нет.

Производственное здание на площади 800 квадратных метров загорелось на территории российского города Тула. Соответствующей информацией в Telegram-канале поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. По информации от очевидцев, инцидент зафиксирован на Скуратовской улице. Там располагается здание хлебозавода. В ликвидации пламени ГУ МЧС задействовали 30 человек личного состава и восемь единиц специальной техники. Сведений о пострадавших на текущий момент нет.

На улице Скуратовская огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России