В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника

Сотрудники ГУ МЧС сообщили о ликвидации возгорания.

Сотрудники российского экстренного ведомства потушили пожар в Ровеньках на территории Луганской Народной Республики. Известно, что воспламенение зафиксировано на объекте из-за атаки украинского беспилотника. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители регионального управления ГУ МЧС РФ. На месте ликвидации последствия инцидента трудились 28 человек личного состава, а также пять единиц специальной техники.

Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Ленобласти 12 октября ожидается до +12 градусов.

Фото и видео: ГУ МЧС России