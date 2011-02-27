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В ЛНР потушили пожар из-за атаки беспилотника

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Сотрудники ГУ МЧС сообщили о ликвидации возгорания.

Сотрудники российского экстренного ведомства потушили пожар в Ровеньках на территории Луганской Народной Республики. Известно, что воспламенение зафиксировано на объекте из-за атаки украинского беспилотника. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители регионального управления ГУ МЧС РФ. На месте ликвидации последствия инцидента трудились 28 человек личного состава, а также пять единиц специальной техники.

Ночью в результате атаки БПЛА произошло загорание ёмкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Ленобласти 12 октября ожидается до +12 градусов.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, лнр, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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