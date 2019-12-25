В Ленобласти 12 октября ожидается до +12 градусов

Ночью местами пройдёт сильный дождь.

В Ленинградской области в субботу, 12 октября, ожидается облачная с прояснением погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, днем ожидается без существенных осадков. На востоке региона ночью пройдёт сильный, местами умеренный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС