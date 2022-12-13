После падения купола была повреждена часть облицовки мечети.

В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети "Ар-Рахим". Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел 13 марта на проспекте Салавата Юлаева. На место происшествия выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. Отмечается, что целостность здания не нарушена. Пострадавших также нет. После падения купола была повреждена часть облицовки мечети.

Причина произошедшего устанавливается. По данным местных синоптиков, в этот день в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

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Видео: Telegram / SHOT