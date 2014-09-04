Общая сумма ущерба составила более 7,2 млн рублей.

В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, двое жителей Якшур-Бодьинского района спилили летом 167 м3 леса на территории Кекоранского лесничества. Срубленные деревья привезли на пилораму для дальнейшей обработки и продажи. Общая сумма ущерба составила более 7,2 млн рублей.

У задержанных были изъяты две бензопилы, грузовой автомобиль, а также оставшаяся часть незаконно заготовленной древесины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в краже автомобиля стоимостью более 8 млн рублей.

Видео: МВД по Удмуртской Республике