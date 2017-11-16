В сети появилось видео жуткой драки между школьницами из Удмуртии

В сети появилось видео жестокого избиения школьницы в Удмуртии.

В интернете распространили видео из Удмуртии, где демонстрируется жестокая драка между двумя школьницами в Воткинске. На кадрах видно, как одна девушка толкает соперницу на землю, а когда та уже лежит, начинает бить ее ногами по лицу, голове и телу.

Также видно, у драки были "зрители" , которые после нескольких ударов пытались оттаскивать агрессивную девочку.

Руководитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртии Вероника Малькова сообщила, что заявление о драке поступило 5 ноября текущего года, а само жуткое происшествие произошло 3 ноября. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также назначены экспертизы для понимания того, какой ущерб здоровью причинен пострадавшей.

Видео: YouTube - Ирина Бурцева