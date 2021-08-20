В Удмуртии полицейскими задержан житель Ижевска, подозреваемый в изготовлении фальшивых купюр

Мужчина создавал фальшивки при помощи принтера.

В полицию города Ижевска Удмуртской Республики поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в Ленинском районе города при инкассации была обнаружена денежная купюра достоинством 1000 рублей с признаками подделки. В результате банкнота прошла проверку, а исследование подтвердило, что денежные средства не были изготовлены на предприятии Госзнака. Оперативники смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Мужчина рассказал в ходе следственного эксперимента, что в конце августа приобрёл цветной принтер и начал изготавливать фальшивые купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Он копировал настоящие деньги и наносил на копии металлизированную ленту. Таким образом преступник успел сбыть три фальшивки, расплатившись ими в торговых точках.

В рамках обысков правоохранительные органы нашли у подозреваемого 12 липовых денежных знаков, бумагу, принтер, канцелярские принадлежности. По факту инцидента ведется уголовное дело ро статье 186 УК РФ. Сейчас мужчина отправлен домой под подписку о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа