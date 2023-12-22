В отношении задержанного автоинспекторы составили семь административных материалов.

В Удмуртии полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Ижевске. Экипаж ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого выполнял странные маневры и отказался отвечать на сигнал об остановке. В ходе погони нарушитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, однако в итоге не справился с управлением и совершил наезд на снежный вал.

За рулем автомобиля находился 56-летний мужчина с признаками опьянения. В отношении задержанного автоинспекторы составили семь административных материалов.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае в результате ДТП погиб водитель-подросток.

Видео: МВД по Удмуртской республике