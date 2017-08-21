Сотрудника комитета Смольного пропала в Удельном парке

В полицию Приморского района поступило заявление о пропаже 27-летней женщины. Сотрудница КГА ушла из дома в Удельный парк и не вернулась.

Правоохранительные органы Приморского района Северной столицы занимается поиском сотрудницы одного из отделов Комитета по градостроительству и архитектуре. О пропаже женщины в полицию сообщил ее супруг. 36-летний сотрудник коммерческой фирмы обратился к служителям закона после того, как его 27-летняя жена ушла из дома в полночь.

Девушка покинула квартиру на Большом Сампсониевском проспекте и направилась в Удельный парк вечером в воскресенье, 20 августа. По словам мужа, больше он ее не видел. Ранее сотрудника КГА из дома не уходила.

По данным АН "Оперативное прикрытие", телефон пропавшей женщины выключен. Проводится проверка.