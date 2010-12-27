В Удельном парке нашли мину времен Второй мировой

Специалисты Росгвардии обследовали и вывезли мину времен Второй мировой войны, найденную в Удельном парке Петербурга.

В среду, 18 октября, около часа дня в дежурную часть ГУ Росгвардии сообщили о бомбе в Удельном парке. Прохожий обнаружил металлический предмет напоминающий боеприпас времен войны. Опасная вещь лежала за гаражным кооперативом. После обнаружения житель Приморского района сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.

На место сражу отправились взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН. Специалисты обнаружили, что найденная "железка" - это 82-миллиметровая минометная мина времен Второй мировой войны. При этом оказалось, что она представляла опасность для горожан, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Мину оставили для того, чтобы военные саперы забрали ее для последующего уничтожения. Все это время снаряд охраняла полиция.