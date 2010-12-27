В Кудрово горят гаражи: черный дым затягивает улицы

Появились фотографии крупного пожара в Кудрово.

В Санкт-Петербурге поздно вечером загорелся гаражный комплекс на выезде из города. Очевидцы заметили черный дым над Кудрово примерно в 18 часов. По словам местных жителей, пожар разгорелся в гаражах за гипермаркетом "Карусель". В социальных сетях уже появились первые фотографии с места ЧП. Большую часть снимков сделали автомобилисты, проезжавшие мимо. Черный дым, встающий столбом, был хорошо виден на фоне вечернего заката.

Петербуржцы пишут, что видели, как в зону пожара поехали несколько пожарных машин и скорая помощь. Они же сообщают, что неподалеку от гаражей находится автомойка. Однако никаких точных данных о масштабах пожара и возможных пострадавших в Сети на данный момент нет.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург