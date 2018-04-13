Появилось видео пожара на Хасанской улице

Днем на Хасанской горели гаражи.

Канал Piter.TV публикует видео пожара на Хасанской улице. Сегодня днем, 13 апреля, здесь горели то ли гаражи, то ли складские помещения. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В комментариях люди указывают разные версии пожара. Все они сходятся на одном: место возгорания быстро затянул густой черный дым, который видели жители соседних дворов на несколько километров вокруг.

Вот и наш мобильный репорте прислал запись, сделанную явно вдалеке от места пожара. Мы можем увидеть густые клубы черного дыма: они виднеются над крышей многоэтажки. Тяжелый дым с химическим запахом разносит ветер. Люди жалуются на неприятную гарь в воздухе и переживают, что в огонь могли попасть вредные материалы.

Очевидцы уточнили, что ближе всего к источнику дыма и пламени находится дом № 7 на Хасанской улице. На фотографиях с места ЧП можно увидеть, что зона ЧП окружена нежилыми зданиями. Люди стараются покинуть территорию задымления, на пожар уже приехали спасатели из МЧС.

Видео: Piter.TV

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург