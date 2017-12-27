Появилось видео с Мурманского шоссе, где перевернулась ГАЗель

На трассе "Кола" сегодня днем, 18 января, перевернулся небольшой грузовик.

Очевидцы сообщают о крайне неприятном ДТП на Мурманском шоссе. На трассе "Кола" в светлое время суток перевернулся грузовик "ГАЗель". Канал Piter.TV публикует подробности происшествия и первое видео с места ЧП.

На кадрах, загруженных в Сеть очевидцами, можно заметить, что грузовик завалился на бок. К месту аварии уже приехали сотрудники МВД. В социальных сетях петербуржцы шутят, что полиция усилено охраняет перевертыш, так как он находится на маршруте следования президента РФ. К слову, на видео и фото заметно действительно серьезное скопление правоохранителей.

По последним данным, причиной перевертыша стало столкновение "ГАЗели" с легковым BMW. Судя по всему, речь идет о черной иномарке, попавшей на одну из фотографий с места событий. Авария случилась в непосредственной близости от КАД.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург