В Удельном парке мигрант обнаружил мертвую женщины в красном пуховике

В Удельном парке погибла петербурженка. Причины смерти устанавливаются.

Правоохранительные органы расследуют дело о гибели женщины в Удельном парке. Мертвое тело обнаружил прохожий утром 21 марта Труп был припорошен снегом.

По рассказу мигранта из Киргизии, который является очевидцем произошедшего, он возвращался домой с ночной смены. Его внимание привлекла фигура человека у канавы. Подойдя поближе, стало понятно, что это женщина. Она была одета в красный пуховик. Однако, мужчину смутило то, что тело было занесено выпавшим снегом. Пеетербурженка даже не пыталась стряхнуть с себя осадки. Свидетель вызвал полицию Приморского района.



Прибывшие на место оперативники установили личность жертвы. В кармане верхней одежды у женщины имелся паспорт. Выяснилось, что погибшей было 46 лет и она проживала по улице Стасовой. В настоящее время тело направлено в морг для установления причин смерти. Делом занимаются сотрудники МВД.