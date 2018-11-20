В ГИБДД рассказали какие машины и где по Петербургу чаще всего угоняют

Представители закона сравнили показатели за 2017 и 2018 года.

В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отчитались по статистике угнанных автомобилей за 2018 год. Специалисты зафиксировали снижения краж транспортных средств по сравнению с аналогичным периодом в 2017-ом.

Эксперты определили марки, на которые злоумышленники покушаются чаще всего. К таким можно отнести "Хендай Солярис", "ВАЗ" и "Форд Фокус". Процентное соотношение угонов составляет 22, 20 и 17 процентов соответственно.

В общей сложности по региону автомобилей лишилось 5557 владельцев, из них 4302 проживают в Петербурге, а остальные - в области. Наибольшее количество угонов происходит в Невском, Калининском и Выборгском районах города, а также Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: Pixabay.com, УГИБДД по региону