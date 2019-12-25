В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках

Состояние заболевшего коронавирусом фигуранта уголовного дела - удовлетворительное.

В УФСИН опровергли сообщение, что Михаила Абызова принесли на процесс на носилках. В пресс-службе ведомства объяснили журналистам, что заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме. Однако на заседание, проводимое по видеоконференции в Мосгорсуде подозреваемого не доставляли. Сейчас состояние пациента оценивается медиками как удовлетворительное. За ним наблюдают врачи.

Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники следственного изолятора физическую силу и специальные средства к Абызову М.А. не применяли. На носилках на заседание суда он не доставлялся. пресс-служба ФСИН

Напомним, что Михаил Абызов говорил о том, что до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V". Однако фигурант расследования получил отказ от вакцинации. Адвокат Юлий Тай ранее рассказал прессе, что его клиента "на носилках" принесли на судебное заседание, хотя мужчина находился в полуобморочном состоянии.

Фото: Telegram/LifeShot