Михаила Абызова на носилках принесли в комнату для видеоконференцсвязи, чтобы провести заседание Мосгорсуда

Судебное заседание отложено на 13 мая.

Экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на носилках принесли в комнату для видеоконференцсвязи, чтобы он принял участие в заседании Мосгорсуда. Информацией об этом поделился адвокат фигуранта уголовного дела. Юрист напомнил, что в настоящее время его клиент находится в СИЗО "Матросская тишина". Он лежит в тюремной больнице с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

По результатам медицинского обследования врачи решили, что Абызов способен участвовать в судебном заседании. У пациента зафиксирована температура 36,8 градусов по Цельсию. При этом заражение COVID-19 протекает у арестованного в легкой форме. Однако судебной инстанции все равно пришлось отложить заседание на 13 мая.

Напомним, Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний, а также выводе средств за границу. Мужчину задержали в марте 2019 года.

Абызова окончательно обвинили в оргпреступности.

Фото и видео: Telegram/LifeShot