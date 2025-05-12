Мосгорсуд огласил приговор главарю и членам Таганской ОПГ по делу об убийствах

Ранее присяжные признали фигурантов расследования виновными.

Московский городской суд приговорил к 25 годам предполагаемого главаря Таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева, причастного к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) и адвоката Натальи Вавилиной. Соответствующее решение огласил судья из зала заседаний. Обвинительный приговор вынесен инстанцией на основе вердикта присяжных заседателей. Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир на все постсоветское пространство и часть Западной Европы, убили в 2013-м у одного из столичных ресторанов.

Напомним, что уголовное дело рассматривалось с лета 2021 года. Ранее присяжные сочли всех фигурантов расследования виновными в создании ОПГ или участии в ней. Дополнительно члены криминального сообщества были признаны виновными в незаконном хранении оружия. Однако, пятеро из подсудимых признаны заслуживающими снисхождения по данной статье.

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы