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В UFC официально подтвердили бой Хабиба и Порье
Сегодня, 20:07
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IRINA_CHALKINA

В UFC официально подтвердили бой Хабиба и Порье

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Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Во вторник, 4 июня, в UFC официально подтвердили бой Хабиба и Порье. Об этом сообщает "Спорт экспресс".

Судя по официальному плакату от cпортивной организации бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Хабиб и Порье пока никак не прокомментировали эту информацию. 

Напомним, что Хабиб стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле прошлого года. Он победил американца Эла Яквинту и после этого защити титул, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Пуарье – временный чемпион UFC в лёгком весе, он победил Макса Холлоуэя.

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Фото:ufc, открытые источники 

Теги: ufc, спорт, хабиб, хабиб и порье
Категории: Лента новостей, Спорт,

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