В УФАСе Петербурга раскрыли крупный медицинский картель

Рассмотрением дела займутся оперативники.

Представители УФАСа обнаружили "медицинский картель", который нарушал закон о конкуренции с 2015 по 2018 года. В него входили 13 организаций. В общей сложности суммарный доход компаний составил более 849 миллионов рублей. Средства они получали благодаря торгам на поставку медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты полагают, что сообщники формировали максимальную цену контракта. В некоторых случаях НМЦК увеличивался в два раза. На данный момент материалы расследования переданы в правоохранительные органы по региону.

Напомним, что предприниматель из Петербурга получил 4 года условки за сломанный нос сотрудника ДПС.

Фото: Piter.tv