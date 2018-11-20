Предприниматель из Петербурга получил 4 года условки за сломанный нос сотрудника ДПС

Дорожный конфликт с полицией закончился для преступника уголовными делами.

Петербуржцу дали условное наказание на четыре года и один месяц за избиение сотрудника ДПС. Таким способом мужчина надеялся "защитить честь" автоледи. Инцидент произошел около 146 дома по Ленинскому проспекту 25 ноября прошлого года. Представитель полиции остановил "БМВ" женщины, которая стала возмущаться. Местная жительница вызвала на место разборки своего знакомого, который сломал представителю правопорядка нос.

Спустя сутки преступника нашли. Им оказался 44-летний бизнесмен. В его отношении возбуждено два уголовных дела. Одно - за насилие к сотруднику власти, второе - за оскорбления.

Напомним, что после избрания в РФС Дюков покинет пост в "Зените".

Фото: Piter.tv