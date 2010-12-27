По требованию антимонопольщиков в Петербурге вновь выберут компанию, которая украсит город ко Дню Победы

Общая начальная сумма контрактов составляет 3,3 млн рублей.

Федеральная антимонопольная служба (УФАС) потребовала Городской центр рекламы и праздничного оформления" (ГЦРП) провести новый отбор кандидатов на украшение города к 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, в управление обратились петербургские компании ООО "Ренессанс" и ООО "Техмаш". По мнению представителей организаций ГЦРП необоснованно отклонил их заявки на участие в конкурсе. В техническом задании заказчик указал значение "±1,5", что исполнители и повторили в своей заявке. Однако в дальнейшем выяснялось, что в своей заявке компании должны были писать диапазон "-1,5….+1,5".

В действиях заказчика УФАС установила нарушение Закона о контрактной системы и признала претензии обоснованными. Теперь ГЦРП предстоит заново выбрать исполнителя. Отметим, что общая начальная сумма контрактов составляет 3,3 млн рублей.

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