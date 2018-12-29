Парламентарии предложили включить к уже существующим льготным дням, 27 января, 8 и 9 мая, - День памяти и скорби 22 июня и День памяти жертв блокады – 8 сентября.

В среду, 23 января, стало известно о том, что в Петербурге ветеранам добавят два дня бесплатного проезда. Петербургский ЗакС одобрил это нововведение в первом чтении поправки в Социальный кодекс города.

Посещение Санкт-Петербурга для них, особенно для жителей блокадного Ленинграда, - это не только участие в торжественно-траурных мероприятиях, но и редкая возможность встречи с сослуживцами и родственниками, посещения памятных мест сказано в пояснительной записке

Так, парламентарии предложили включить к уже существующим льготным дням, 27 января, 8 и 9 мая, - День памяти и скорби 22 июня и День памяти жертв блокады – 8 сентября.

Стаоит отметить, что такая инициатива требует дополнительных средств из городского бюджета. По подсчетам специалистов, сумма составит 850 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы назвали самое важное событие 2018 года в сфере благоустройства

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