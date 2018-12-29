Петербуржцы назвали самое важное событие 2018 года в сфере благоустройства

Победители были выбраны по итогам общественного голосования.

Жители Петербурга выбрали самые важные события, которые произошли в сфере благоустройства в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета. В результате общественного голосования определилась тройка лидеров.

Первое место заняло благоустройство 573 дворов и 19 общественных пространств. На втором оказалась высадка 12 тысяч деревьев, к слову, это в три раза больше, чем двумя годами ранее. Бронза у рекультивации полигона "Новосёлки".

В 2019 году власти Петербурга выделили 2,5 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". После того, как все пункты программы будут выполнены, новый вид приобретут 580 дворов и более 60 скверов, набережных и других пространств.

Ранее мы писали, что ГАТИ выписала 2,2 млн рублей штрафов за плохую уборку Петербурга.

Фото: pixabay.com