ГАТИ выписала 2,2 млн рублей штрафов за плохую уборку Петербурга

В общей сложности сотрудники Инспекции выявили 46 нарушений.

В среду, 23 января, сотрудники ГАТИ выписали 21 постановление о привлечении к административной ответственности за некачественную уборку улиц и домов от снега и наледи. Общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей.

За минувшие сутки специалисты выявили 46 нарушений по зимней уборке города. Инспекторов не удовлетворило качество уборки снега и наледи с крыш жилых и нежилых домов. Кроме того, они остались недовольны уборкой прилегающих территорий. Снег был свален в огромные сугробы, мешающие свободному проходу пешеходов.

Государственная административно-техническая инспекция продолжает проводить ежедневные рейды по контролю за своевременной очисткой зданий и прилегающих к ним территорий. Сегодня в центре внимания инспекторов Центральный, Петроградский и Василеостровский район.

Ранее мы писали, что прокуратура осталась недовольна уборкой снега и наледи в Петербурге.

Фото: ВКонатке / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга