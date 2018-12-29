Прокуратура осталась недовольна уборкой снега и наледи в Петербурге

За последние пять дней жертвами гололедицы стали 15 человек.

Прокуратура Петербурга провела выборочную проверку в трех районах города и осталась недовольна работой ГУДП "Центр". В период с 10 по 15 января инспекция побывала в Центральном, Пушкинском и Калининском районах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в Центральном районе обнаружили заваленный снегом Лиговский проспект. На Большой Конюшенной улице весь тротуар был покрыт наледью. Аналогичные нарушения нашли на 4-й Советской, Миллионной, Караванной, Фурштатской, Лафонской, Орловской улицах, Литейном проспекте, переулке Джамбула и по ряду других адресов.

В недобросовестной работе уличили ряд управляющих компаний в Пушкинском районе города. В Шушарах не убрали сосульки и наледь на восьми домах, придомовая территория семи зданий не очищена от снега и льда. На шести адресах специалисты обнаружили метровые сугробы. С начала года в Пушкине от падения снега и сосулек с крыш пострадали два автомобиля.

Аналогичная ситуация наблюдается в Калининском районе Петербурга. За последние пять дней на дорогах города поскользнулись и получили травмы 15 человек. В адрес руководителей компаний вынесены представления об устранения нарушений.

Ранее мы писали, что к уборке снега в Петербурге подключили солдат.

Видео: Piter.TV