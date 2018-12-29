Коммунальщики не справляются: к уборке снега в Петербурге подключили солдат

Военных заметили возле Петропавловской крепости.

Утром 23 января жители Петербурга заметили возле Петропавловской крепости солдат, занимающихся уборкой снега. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

По мнению горожан, коммунальщики уже не справляются с последствиями обильных снегопадов в Петербурге. Поэтому было решено подключить к уборке снега тяжелую артиллерию. На записи видно, как военные с лопатами расчищают от снега пешеходную зону возле Петропавловки. Мобильный корреспондент Piter.TV предположил, что в городе был введен режим ЧС.

Ранее мы писали, что в Петербурге средняя высота снежного покрова достигла максимальных значений.

Видео: Piter.TV