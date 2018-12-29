По словам синоптиков, снегопад "пойдет на спад" только к восьми вечера.

В четверг, 17 января, в Петербурге средняя высота снежного покрова достигла максимальных значений. Об этом информирует передает телеканал "Санкт-Петербург".

Сугробы в Северной столице достигли 31 сантиметра в высоту - это максимальное значение за всю зиму. По словам синоптиков, обычно такие показатели бывают в феврале.

Стоит отметить, что снегопад "пойдет на спад" только к восьми вечера.

По прогнозам специалистов, к субботе температура воздуха опустится до минус 12 градусов, а на следующей неделе в город на Неве придут 15-градусные морозы.

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