Автобус сбился с пути на улице Маршала Захарова

Транспортное средство выехало на пешеходную дорожку.

Днем 17 января в Красносельском районе Петербурга произошла неприятная ситуация с автобусом. По словам очевидцев, на улице Маршала Захарова транспортное средство занесло на пешеходную дорожку. В сети появились фотографии с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что автобус хотел обогнать другого участника движения, однако маневр не получился. В результате транспортное средство занесло на пешеходную дорожку. Отмечается, что в итоге никто не пострадал. В этот момент в общественном транспорте не было пассажиров.

Пользователи интернета уверены, что авария случилась из-за плохой уборки улиц от снега. Сегодня с самого утра появляются сообщения о ДТП и заторах на дорогах.

Ранее мы писали, что на Белградской улице дорожный коллапс: прорыв трубы с кипятком и ДТП с участием скорой остановили движение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург