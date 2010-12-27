В УЕФА назвали ошибкой идею провести Евро-2020 в разных странах

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что его организация решила отказаться от идеи проводить чемпионат континента в нескольких странах параллельно.

После 2020 года руководство УЕФА откажется от идеи по проведению чемпионата континента в раздельном формате. Об этом заявил президент организации Александер Чеферин в крупном интервью немецкому журналу Kicker. Материал вышел сегодня, 28 августа, в печатной версии издания.

Как стало известно Piter.TV, словенский футбольный чиновник достаточно жестко высказался о планах по проведению Евро-2020 сразу в 13 странах. По его словам, это решение Мишеля Платини было серьезной ошибкой.

"Да, я понимаю идею: объединить Европу вокруг футбола. Но это точно не модель для нашего будущего развития. Это была ошибка. Мы не будем возвращаться к этой идее в дальнейшем. Слишком много проблем", - заявил глава УЕФА.

Напомним, что в 2020 году Чемпионат Европы пройдет в городах 13 стран континента. От России городом-организатором станет Санкт-Петербург. Ранее мы писали, что Инспекторы UEFA оценивают "Санкт-Петербург Арену" и подготовку Петербурга к EURO 2020.