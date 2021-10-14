В Тюменской области полицейские изъяли свыше тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя

Немаркированный товар должен был реализовываться в Ишиме.

В Тюменской области полицейские изъяли свыше тысячи бутылок немаркированного фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась сотрудниками полицейского отдела "Ишимский". Опасные напитки хранились на складе около городского кладбища. Там же производители держали оборудование для изготовления алкоголя, пластиковые емкости, а также коробки с товаром.

Оперативники задержали предполагаемого организатора преступной деятельности. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что планировал продавать бутылки в городе Ишим. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Местный житель находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

