Мошенники обманули 99 желающих получить кредит нижегородцев почти на 3,3 млн рублей

Дело направлено на рассмотрение в суд.

В Нижегородской области завершены следственные действия по уголовному делу о серии мошенничеств. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительного ведомства. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. С осени 2020 года в полицию стали обращаться потерпевшие. Они рассказали, что за услуги по информационно-консультативной деятельности одна местная фирма запрашивала с клиентов 50% от полученного кредита с минимальной процентной ставкой.

Оперативники установили, что житель Перми организовал преступную деятельность, которая была направлена на хищение денежных средств у граждан за счет обмана. В ОПГ было вовлечено 13 человек. Они действовали как в Перми, так и в Нижнем Новгороде на протяжении двух лет. В общей сложности злоумышленники причинил ущерб 99 потерпевшим на общую сумму в 3 289 000 рублей.

Дело направлено на рассмотрение по существу в судебную инстанцию.

В Подмосковье задержан подозреваемый в дачных кражах.

Фото и видео: официальный сайт МВД России