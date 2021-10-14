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Мошенники обманули 99 желающих получить кредит нижегородцев почти на 3,3 млн рублей

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Дело направлено на рассмотрение в суд.

В Нижегородской области завершены следственные действия по уголовному делу о серии мошенничеств. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительного ведомства. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. С осени 2020 года в полицию стали обращаться потерпевшие. Они рассказали, что за услуги по информационно-консультативной деятельности одна местная фирма запрашивала с клиентов 50% от полученного кредита с минимальной процентной ставкой.

Оперативники установили, что житель Перми организовал преступную деятельность, которая была направлена на хищение денежных средств у граждан за счет обмана. В ОПГ было вовлечено 13 человек. Они действовали как в Перми, так и в Нижнем Новгороде на протяжении двух лет. В общей сложности злоумышленники причинил ущерб 99 потерпевшим на общую сумму в 3 289 000 рублей.

Дело направлено на рассмотрение по существу в судебную инстанцию.

В Подмосковье задержан подозреваемый в дачных кражах.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: кредит, мвд, мошенничество, нижний новгород
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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