Мальчик был дезориентирован.

В Тюменской области нашли живым пропавшего 15-летнего подростка Платона. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Известно, что юноша пропал около недели назад. Его нашли живым около поселка Тараскуль.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, числившегося пропавшим без вести с 4 июля текущего года..Подросток найден живым утром на открытом участке местности. пресс-служба СК РФ по региону

Мальчика нашли местные жители, он не понимал, в каком направлении ему следует идти. Мальчик был дезориентирован и несколько раз менял свое направление. Его нашли два человека, которые направлялись в поселок на мотоциклах. Подросток позже рассказал следователям, что потерялся в тот момент, когда пошел собирать малину. После этого он не смог найти место, где остановились его друзья.

Сотрудники ОМОНа нашли ребёнка, потерявшегося во время матча Евро-2020.

Видео: Telegram / Baza

