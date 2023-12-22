Задержан 17-летний подросток, подозреваемый в избиении жителя Петергофа

Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Задержан подросток, подозреваемый в нападении на жителя Петергофа. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Петродворцового района 3 мая поступила телефонограмма из медучреждения о госпитализации в тяжёлом состоянии 46-летнего жителя Петергофа. Было установлено, что мужчина был избит 30 апреля возле дома по улице Шахматова.

Полицейские установили личность предполагаемого агрессора, им оказался 17-летний житель дома по улице Шахматова. По предварительным данным, поводом к избиению стала внезапно вспыхнувшая ссора.

Подозреваемый 7 мая был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.tv