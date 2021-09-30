Спасатели вывели из здания 51 местного жителя.

В Тюмени загорелась крыша жилого дома. Экстренные службы смогли эвакуировать из девятиэтажного здания 51 человека. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС уточнили, что инцидент зафиксирован по улице Народная, 10. Площадь возгорания будет уточнена позже.

На данный момент эвакуирован 51 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Очевидцы рассказали журналистам и в социальных сетях о том, что из нескольких районов города видны клубы черного дыма.

На границе Петербурга и области во Всеволожском районе загорелись постройки.

Фото и видео: ВК/ЧС Тюмень

