  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:15
128
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Тюмени загорелась крыша жилого дома

0 0

Спасатели вывели из здания 51 местного жителя.

В Тюмени загорелась крыша жилого дома. Экстренные службы смогли эвакуировать из девятиэтажного здания 51 человека. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС уточнили, что инцидент зафиксирован по улице Народная, 10. Площадь возгорания будет уточнена позже.

На данный момент эвакуирован 51 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Очевидцы рассказали журналистам и в социальных сетях о том, что из нескольких районов города видны клубы черного дыма.

На границе Петербурга и области во Всеволожском районе загорелись постройки.

Фото и видео: ВК/ЧС Тюмень
 

Теги: гу мчс, тюмень
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии