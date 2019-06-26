В Тюмени врачи удалили у мужчины опухоль весом 15 кг

Мужчина принимал опухоль за "лишний вес". Операция по удалению разросшегося образования продолжалась 10 часов.

Мужчина обратился за помощью с огромной опухолью в животе.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области сообщает, что у мужчины была диагностирована гигантская опухоль в брюшной полости и забрюшинного пространства, которую тот принимал изначально за "лишний вес". Липосаркома состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла. Общий вес опухоли 15 кг.

Опухоль занимала всю брюшную полость и начала прорастать в желудок, селезенку, поджелудочную железу и другие органы. Была выполнена и резекция пораженных органов. Из-за большого объема и сложности операции восстановительный период был длительным. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и не нуждается в противоопухолевой терапии.

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