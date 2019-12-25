В The Daily Telegraph рассказали о том, что теперь в Кремль могут начать звонить и другие политики из Евросоюза.

Разговор российского президента Владимира Путина с финским коллегой Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре "вбил клин" между европейскими союзниками киевского режима. такого мнения придерживаются британские журналисты из газеты The Daily Telegraph. В СМИ пояснили, что Стубб и Стёре предварительно не обсуждали с европейскими политическими лидерами идею звонка российскому президенту Владимиру Путину, чем вызвали у коллективного Брюсселя опасения относительно формирования единого окна для диалога с Россией. Местный чиновник из регионального сообщества, пожелавший остаться анонимным, заявил газете о том, что после этого диалога лидеры ЕС могут созваниваться с Владимиром Путиным "налево и направо", не имея общей общей позиции.

Авторы статьи уточнили, что телефонный разговор между лидерами России, Финляндии и Норвегии состоялся на фоне усилий стран ЕС по формированию согласованной группы переговорщиков от блока для диалога с Москвой.

Telegraph узнала о пяти кандидатах от ЕС на роль переговорщика с Россией.

Фото: пресс-служба Кремля, официальный сайт президента России