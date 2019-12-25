Умер легендарный тренер Петербурга Павел Поляченко

Тренер воспитал многих чемпионов России, Европы и мира.

На 83‑м году жизни скончался заслуженный тренер по пулевой стрельбе Павел Поляченко. Об этом сообщили в пресс‑службе комитета по физической культуре и спорту.

Павел Поляченко внес большой вклад в развитие стрелкового спорта: в 1989 году ему присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Под его руководством выросли чемпионы России, Европы и мира. Поляченко воспитал не одно поколение талантливых спортсменов. В 2000 году его признали одним из лучших тренеров Петербурга по версии спортивной общественности.

Тренерскую деятельность Павел Поляченко не оставлял до конца жизни. Он продолжал работать с воспитанниками в Комплексной школе высшего спортивного мастерства. Ранее, с 1975 по 1988 год, он занимал должности старшего тренера и заместителя начальника городского стрелкового клуба ДОСААФ в Ленинграде, а с 1979 года возглавлял тренировки юношеской сборной.

В комитете по спорту подчеркнули, что Павел Поляченко был не просто тренером, а настоящим наставником, его искренняя преданность своему делу вдохновляла учеников.

Ранее в Петербурге на 72-м году жизни умер тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)