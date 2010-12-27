В Подмосковье 9 человек получили отравление физраствором в больнице

Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Накануне, 25 июня, в Подмосковье поступили в больницу с ознобом и температурой 9 пациентов больницы п. Ржавка.

Сообщается, что в вечернее время 25 июня в Солнечногорскую больницу были доставлены 9 пациентов, которые проходили дневное стационарное лечение в больнице п. Ржавка. Пациентам от 47 до 70 лет. Всем им утром были поставлены различные капельницы, в состав которых входил физраствор.

Сейчас жизням пострадавшим ничего не угрожает. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Следственные органы по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Следователями опрашивается медицинский персонал больницы, а также госпитализированные пациенты. Проводится осмотр больницы в поселке Ржавки, изымаются образцы лекарственного препарата хлорида натрия – физраствора, а также документация, содержащая сведения о поставщике указанного препарата. СУ СК РФ по Московской области

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