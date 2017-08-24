В Тюмени водитель избил незнакомого человека

Неизвестный водитель просто так решил ударить незнакомого человека по лицу.

Жительница Тюмени обратилась в редакции местных СМИ, чтобы они помогли найти свидетелей драки между ее молодым человеком и водителем.

Инцидент произошел на пересечении улиц Широтной и Монтажников 19 августа. Неизвестный водитель на “Хонде Цивик” несколько раз ударил сопровождающего девушки по лицу, а затем сел в машину и уехал. В результате у мужчины оказался открытый перелом носа и смещение перегородки.

Как стало известно, неизвестный автомобилист угрожал расправой женщине, ее парню и их беременной подруге. Причина такого поведения для троих участников конфликта остается загадкой. По словам девушки, ее молодой человек никак не оскорблял обидчика, не трогал ни его, ни автомобиль .

После нападения, тюменцы закрылись в своем автомобиле, ожидая приезда скорой помощи и полиции. По их словам, драчун отправил к их машине своего приятеля, чтобы продолжить разборку с мужчиной.

Пострадавшие написали заявление в полицию на нарушителя. Ведется проверка по данному делу.

Видео: Вконтакте/Новости Тюмени. Tumix.ru