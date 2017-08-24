Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 10:54
0
lesjasap
117
Код вставки плеера

В Тюмени водитель избил незнакомого человека

0
 
 

Неизвестный водитель просто так решил ударить незнакомого человека по лицу.

Жительница Тюмени обратилась в редакции местных СМИ, чтобы они помогли найти свидетелей драки между ее молодым человеком и водителем.
 
Инцидент произошел на пересечении улиц Широтной и Монтажников 19 августа. Неизвестный водитель на “Хонде Цивик” несколько раз ударил сопровождающего девушки по лицу, а затем сел в машину и уехал. В результате у мужчины оказался открытый перелом носа и смещение перегородки.
 
Как стало известно, неизвестный автомобилист угрожал расправой женщине, ее парню и их беременной подруге. Причина такого поведения для троих участников конфликта остается загадкой. По словам девушки, ее молодой человек никак не оскорблял обидчика, не трогал ни его, ни автомобиль .
 
После нападения, тюменцы закрылись в своем автомобиле, ожидая приезда скорой помощи и полиции. По их словам, драчун отправил к их машине своего приятеля, чтобы продолжить разборку с мужчиной.
 
 
Пострадавшие написали заявление в полицию на нарушителя. Ведется проверка по данному делу.
 
Видео: Вконтакте/Новости Тюмени. Tumix.ru
Теги: автомобилист , драка
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5