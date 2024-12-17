Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В Тюмени тушат пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Первооткрывателей. Поступило сообщение о возгорании электрощитовых в жилом доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 22 человек, из них двое детей.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении огня участвуют 40 специалистов и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Москве спасли восемь человек.

Видео: МЧС России