В Тюмени тушат пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Первооткрывателей. Поступило сообщение о возгорании электрощитовых в жилом доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 22 человек, из них двое детей.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении огня участвуют 40 специалистов и девять единиц техники.
Ранее мы сообщали, что на пожаре в Москве спасли восемь человек.
Видео: МЧС России
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