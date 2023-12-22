В Тюмени раскрыли кражи имущества из двух гаражей

Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В Тюмени полицейские раскрыли кражи имущества из двух гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, злоумышленники в ночное время при помощи кирки разрушали кирпичную кладку задних стен боксов и через образовавшиеся проёмы вытаскивали из помещений имущество. Подельники складывали похищенное в заранее подготовленный мусорный контейнер, затем отвозили все в бывший автосервис. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность фигурантов к совершению других аналогичных краж.

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Видео: УМВД по Тюменской области