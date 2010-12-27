В Тюмени работникам "Нефтеспецстроя" задержали более 1,7 млн зарплаты

Крупная нефтяная компания АО "Нефтеспецстрой" в течение трех месяцев не выплачивала зарплату действующим и уволенным работникам. О данном нарушении трудового законодательства сообщает "Delovoe.tv", ссылаясь на пресс-центр Генеральной прокуратуры.
Общая сумма задержанных к выплате денежных средств составила более 1,7 млн рублей. Большая часть суммы уже возвращена благодаря действиям прокуратуры.
Также стало известно о другом нарушении компании по оплате аренды стройтехники с экипажем в отношении к местной лизинговой компании.
Подробности на delovoe.tv.
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