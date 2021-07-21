Пострадал 16-летний пассажир скутера.

В Тюмени подросток на скутере повредил две иномарки. Об этом сообщили региональные правоохранительные органы. Известно, что ДТП произошло 20 июля по адресу улица Дружбы, 130. Известно, что транспортным средством управлял мальчик, который не имел водительского удостоверения. Юноша не справился с управлением и столкнулся сначала со "Шкодой", а затем с "Киа".

Известно, что в момент аварии на скутере также находился 16-летний пассажир. Он пострадал, но получил лишь легкие травмы. По факту произошедшего ведется проверка.

Под Ростовом-на-Дону маршрутка столкнулась с большегрузом.

Видео: Telegram / LIFE SHOT