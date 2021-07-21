Пострадали семь человек, двое госпитализированы.

Под Ростовом-на-Дону маршрутка столкнулась с большегрузом. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Известно о семи пострадавших. В момент ДТП фура не находилась в движении, а стояла на обочине. Виновником аварии в настоящее время считается водитель 1989-го года рождения, который столкнулся на "Газели" с прицепом Volvo.

Водитель, управляя маршрутным транспортным средством малой вместимости , следуя по маршруту Головатовка - Азов, допустил столкновение прицепом автомобиля Volvo. пресс-служба ГИБДД по региону

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за того, что был ослеплен солнцем. Все пострадавшие находились в момент удара транспортных средств в маршрутке. Медикам пришлось госпитализировать только двоих пациентов. По факту ДТП ведется проверка.

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Видео и фото: Telegram / Don Mash

