Пожилой мужчина не смог сам выбраться из воды.

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в луже. Об этом рассказали местные журналисты. В социальных сетях стал распространяться ролик с инцидентом, который произошел из-за коммунальной аварии на трубопроводе. В СМИ уточнили, что трубу с водой прорвало около дома под номером 49 по улице Газовиков. В результате поток затопил дорогу и тротуар.

Очевидцы объяснили, что пожилой мужчина пытался перейти возникшую лужу, но нечаянно оступился. Он упал в воду и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Местного жителя спасли прохожие.

В городской администрации подтвердили факт аварии. Жители Тюмени объяснили, что дозванивались в коммунальные службы с 6 до 9 часов утра, но рабочая бригада прибыла на место только к 10 часам.

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Видео: Telegram / Mash