Сообщается, что в потасовке участвовали около 30 человек.

В Тюмени неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 2 июля на улице Широтной. По словам очевидцев, толпа людей сначала устроила массовую драку, после которой началась стрельба. Участники конфликта скрылись с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает личности всех участников драки. Сообщается, что в потасовке участвовали около 30 человек.

Ранее мы сообщали, что в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР.

Видео: Telegram / SHOT