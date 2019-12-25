В Тюмени хотят ввести туристический налог с 2026 года

Платить налог будут гостиницы, отели и другие объекты, оказывающие услуги проживания.

В Тюмени хотят ввести туристический налог с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской городской Думы.

В тексте документа отмечается, что платить налог будут не туристы, а гостиницы, отели и другие объекты, оказывающие услуги проживания. В 2026 году размер налоговой ставки составит 2%, и с каждым следующим годом показатель будет расти на один процент. Налоговая ставка будет рассчитываться как стоимость услуги без учета сумм самого налога и НДС.

Также в документе сообщается, что увеличение доходов бюджета города Тюмени от туристического налога составит ориентировочно 45-90 млн рублей в ближайшие четыре года.

Фото: pxhere.com