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В Тюмени 82 человека борются с крупным пожаром в жилом доме

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В Тюмени тушат крупный пожар многоквартирного жилого дома.

В Тюмени 8 января произошел пожар в девятиэтажном доме. В настоящее время огонь пытаются ликвидировать.

По данным управления МЧС известно, что пожар возник в 17.41 (15.41 по московскому времени) в доме № 6 в Ткацком проезде. Там загорелся утеплитель. Огон ь мгновенно распространился на площади 500 квадратных метров на семь этажей, а после перешел на крышу.

Кроме того установлено, что удалось спасти из горящего дома 23 жильца, а также 138 эвакуировать. В МЧС отметили, что погибших и пострадавших в данном происшествии нет.

Сейчас с пожаром борются 82 человека и 29 единиц спецтехники.
 
Фото: YouTube - tyumen times
 
 
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Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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